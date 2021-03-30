‘Kalıcı bölünme’

Güney Kıbrıs’taki “Os Dame- Buraya Kadar” platformunun, geçtiğimiz cumartesi günü Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirdiği yürüyüş öncesinde yaptığı paylaşımda yer alan “Güney’deki hükümet” ifadesinin, Rum siyasi partileri ile Avrupa Parlamentosundaki Rum milletvekillerinden Lukas Furlas’ın tepkisine neden olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, “Os Dame” platformu söz konusu paylaşımında “Güney’deki hükümet, Kıbrıs’ı nihai bölünme yoluna koymak için pandemiyi hemen enstrüman hale getirdi. Kıbrıs’ta korona virüsü vakası kayda geçirilmeden önce, ilk hamlesi dört sınır kapısını kapatmaktı” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “demokrasi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan saldırının maalesef kahramanları ve atalarının kanla başardıklarını incittiğini ve öldürdüğünü” öne süren DİSİ partisi, kendilerini sistem dışı, parlamento dışı ve antifa olarak addedenlerin, kendilerini ifade etmelerinin bir yolu olduğunu ifade etti.

Platforma atfen “Güney’deki hükümete atıfta bulunarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dil uzattıkları zaman, bu nasıl bir ülke istediklerini gösteriyor” ifadesini kullanan DİSİ partisi, AKEL partisinin neden buna tepki göstermediğini anladıklarını da savundu.

AKEL’in, sistem partisi olarak tanımlanmak istemediğini aynı zamanda kendisine oy vermesi muhtemel kişileri kaybetmek istemediğini dile getiren DİSİ, AKEL ve diğer partilerin buna yanıt vermemesinin ne yazık ki bu tarz ifade ve eylemlere suçsuzluk kanıtı ve varlık kazandırdığını belirtti.

Rum AP milletvekili Lukas Furlas ise açıklamasında, kendisi ve diğer beş Rum AP milletvekilinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Avrupa Parlamentosu içerisinde korumak için verdiği mücadeleye” atıfta bulunarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine Güney’in hükümeti olarak atıfta bulunan Kıbrıslı Rumlar olmasının kabul edilemez olduğunu” dile getirdi.

EDEK, Dayanışma Hareketi, Vatandaşlar İttifakı ve ELAM da yaptıkları açıklamalarla duruma tepki gösterirken, “Os Dame” platformu koordinatörü ise açıklamasında “Güney’deki hükümet” ifadesinin “Güney’in hükümeti” olarak çarpıtıldığını belirterek, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan etkinlikte “başka bir güçlü mesaj verildiğini” sözlerine ekledi.