Kuzey Kıbrıs’ta 8 bin 9 test, 17 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 8 bin 9 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı. Günlük test sayısında artış olurken, vaka ve yerel vaka sayılarında önceki günlere nazaran düşüş olduğu gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 38 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre üç kişi havayolu ile gelirken, 7 kişi daha önceki temaslılar olarak belirlendi.

Vakalardan 2'si Lefkoşa, 4'ü Gazimağusa, 1'i Girne bölgesinden tespit edildi. Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Yenişehir-2

Girne: Dikmen-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -1, Çanakkale-1, Gönendere -1, Görneç-1

Bakanlığın açıklamasını göre 29 Mart 2021 Covid-19 genel durumu ise şöyle:

Dün yapılan test sayısı 8 bin 9, dün saptanan pozitif vaka sayısı 17, ülke dışından gelen vaka sayısı 3, karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 7, yerel vaka sayısı 7, iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 38, dün kaybedilen hasta 0, yapılan toplam test sayısı 731.665, toplam vaka sayısı 4312, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 3877, tedavisi devam eden vaka sayısı 410,

pandemi merkezindeki hasta sayısı 56, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 351, toplam kaybedilen hasta sayısı 25, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.



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Güneyde 2 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 48 bin 432 test sonucunda 360 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 yeni can kaybı yaşandı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 44 bin 991'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 254'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 75 ve 85 yaşlarında iki kadın olduğu belirtildi.

Tedavisi süren 185 hastadan 49’unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:28