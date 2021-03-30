Tedavi görüyordu

Onur ULAĞ

Polis teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan eski Polis Müdürü Hasan Beyar (65) yaşamını yitirdi. Beyar’ın bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gördüğü, dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyar'ın ölümü, tüm yakınlarını yasa boğdu. Beyar’ın bugün Beyarmudu’nda toprağa verileceği belirtildi.

Beyar’ın son görev yerinin Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü olduğu öğrenildi.