Yılmaz YAKAR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde Lefkoşa Yenikent bölgesi ile İskele’nin ardından 3. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, dün Gazimağusa’da atıldı.

Yakın Doğu Oluşumu tarafından tam teşekküllü inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek 500 öğrenci kapasiteli ilkokul, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Northernland Premier binası arkasında yer alacak.

Temel atma törenine Başbakan Hamza Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Belediye Başkanı İsmail Arter, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel katıldı.

Günsel: Güzelyurt, Girne ve Lefke’de…

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu olarak 6 ilçede 6 ilkokulu çocuklara kazandırma kararı almalarının üzerinden sadece 6 ay geçtiğini, atılan hızlı adımlarla 3. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini Gazimağusa’da attıklarını kaydetti.

Günsel, Güzelyurt, Girne ve Lefke’de inşa edecekleri okulların yerlerinin ileriki günlerde netleşmesiyle kalan 3 ilkokulun temelini atacaklarını söyledi.

Vizyonlarının merkezinde yer alan yüksek teknoloji izlerini sağlık alanında da gösterdiklerini kaydeden İrfan Günsel, Ar-Ge ve tasarımının tamamı YDÜ bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti üretmek için yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını ve üretime hazır hale getirdiklerini Sağlık Bakanlığı’nın onayının ardından üretime geçeceklerini kaydetti

Amcaoğlu: Teşekkürler Günsel ailesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, göreve geldikleri ilk günden beri eğitimde niteliğin arttırılması adına kararlar verdiklerini belirterek, bu kararları alırken de Suat Günsel ailesinin kendilerine ışık tuttuğunu kaydetti.

Amcaoğlu, atılacak temelin Gazimağusa, ülke ve eğitime hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Saner: Atılan temelin ayrı bir anlamı var

Başbakan Hamza Ersan Saner de, ilkokulun temelinin atıldığı bölgede 1974 yılında çok ciddi çatışmaların yaşandığını ve Kıbrıs Türk mücadele tarihinin simgelerinden olan Sakarya İlkokulu’nun binasının yerle bir edildiğini ve bölgede ilkokul kalmadığını söyledi.

Saner özetle Günsel ailesine; “İşte bu bağlamda size teşekkür ediyorum. Temeli atılan 2 ilkokul yanında bugün temeli atılan okulun ayrı bir anlamı daha olacaktır. Orada yanan meşaleyle yetişen çocuklar artık bu bölgede sizin yakacağınız meşaleyle yetişmeye davam edecektir. Bu benim açımdan çok önemlidir” diye seslendi.

Saner, İrfan Günsel’in bahsettiği PCR tanı kitinin ülkede üretilecek olmasının önemini vurguladı.