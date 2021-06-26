AB tepki koydu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,“AB olarak Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat kendim söyledim. Şimdi olumlu bir sinyal gönderme kararı kendisine kalmış durumda” dedi.

AB Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi’nde ise Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekildi.

Erdoğan’ı izleyeceğiz

AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kıbrıs meselesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye düzenlemesi planlanan ziyaretle ilgili bir soruyu yanıtlayan von der Leyen, Erdoğan ile 21 Haziran'da telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Bunun, AB için çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan von der Leyen, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin nasıl geçtiğini yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Von der Leyen, "AB olarak (Kıbrıs'ta) iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu mesaj gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendim söyledim. Şimdi olumlu bir sinyal gönderme kararı kendisine kalmış durumda." dedi.

Bildiri yayımlandı

Bu arada zirve bildirisinin Türkiye ve Kıbrıs hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Bildiride, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

AB Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB'nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.