CTP kararlı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci eylemini önceki gün İskele’de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu politika ile hükümetin protesto edildiği eylemde, hükümetin istifası istendi.

Açıklamaya göre; eyleme CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu “ayrılıkçı” ,“iki devletli” politikasının da eleştirildiği eylemde, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, vurdumduymaz tavırlar sergilediği, yokluk ve yoksulluk politikaları ile hukuk tanımaz uygulamalar yürüttüğü ve Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmediği iddiasıyla protesto edildi.

Hükümetin istifasının istendiği eylemde, “Vardık, Varız, Var Olacağız”, “Birleşik Federal Kıbrıs”, “İrade Ankara’da Değil Lefkoşada’dır”, “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet”, “Laik ve Demokratik Eğitim”, “Gelecek bizimdir, biz planlayacağız”, “Karanlık değil, aydınlık” gibi pankartlar taşındı.

Eylemde, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ile CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın birer konuşma yaptı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın konuşmasında, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz, gerek dışta, gerekse içte yaşamın tüm alanlarında, eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz” diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık bir şekilde müdahale edilerek, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına “oturtulduğunu” savundu.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ise yaptığı konuşmada, “Nenelerimiz, dedelerimiz torun hasreti ile bu dünyadan göçüp gitmesin diye sokaklardayız. Değerli dostlar kolay değil bu kadar baskı, bu kadar zulüm, kimliğimize, varlığımıza, kültürümüze, adaletimize, demokrasimize, özgürlüğümüze uzanan elleri kırmak için sokaklardayız” dedi.