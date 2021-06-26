Aşı'nın devamı gelecek

Türkiye, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı. Türkiye’den Temmuz ayının sonuna kadar her hafta aşı gönderileceği belirtildi.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Son gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.

Başbakan Saner’den Türkiye’ye teşekkür

Başbakan Ersan Saner, gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısının KKTC'ye ulaştırılmasının ardından Türkiye'ye teşekkür etti. Saner, Türkiye'den gelecek desteklerle, Temmuz sonu itibarıyla nüfusun yüzde 70’inin aşılanacağını belirtti.

Saner'in paylaşımı şöyle:

Anavatan Türkiye’den 50 bin Sinovac aşısı daha geldi ve toplam miktar 340 bin doza ulaştı. Anavatanımızdan gelecek desteklerle, Temmuz sonu itibarıyla planladığımız üzere nüfusumuzun yüzde 70’ini aşılamış olacağız.

Hedefimiz, lokomotif sektörlerimizin eski günlere dönmesi yolunda emin adımlarla ilerlemek, ve kalkınma çabalarımızı devam ettirebilecek noktaya mümkün olan en kusa sürede ulaşmaktır. Desteğini hep sürdüren Türkiye’mize ile siz çabalarımıza destek veren değerli halkımıza hükümetimiz ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim.

Her hafta gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamada KKTC'de aşı seferberliği başlatılacağını kaydetmişti.

Bakan Üstel, Türkiye’den ülkeye her hafta Sinovac aşısı geleceğini ve haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanacağını vurgulamıştı.

Temmuz ayı sonuna kadar 20 yaş üzeri bireylerin yani toplumun yüzde 70’inin aşılanmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Üstel özel hastanelerle de işbirliğine gidileceğini ifade etmişti.