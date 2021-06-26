Bilal Ağa Mescidi ve Halk Plajı’na ziyaret

Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta halkın kullanımına açık olan ve açılacak olan mekanlarda Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saner, Maraş’ta Havuzlu Bahçe, restorasyon çalışmaları yürütülen Bilal Ağa Mescidi ve Halk Plajı’nı ziyaret etti.

Saner ziyarette yaptığı açıklamada, Maraş açılımın Hükümetin ezber bozan bir politikası olduğunu, çalışmaların, Avrupa İnsan Hakları Kararlarına saygılı bir şekilde halka ait bölgelerin yine halka ait kullanıma açmak adına sürdürüldüğünü belirtti.

Halk Plajın tüm Kıbrıs’ın kullanımında olan bir plaj olduğunu kaydeden Saner, bölgede ortaya konan başarılı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Arter’i kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesine de değinen Başbakan Saner “Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk halkının en son seçimlerde ortaya koyduğu iradesini temsilen orada bulunmaktadır. Bu platformlarda Sn Cumhurbaşkanı ile birlikte yürüyeceğimizi ifade ediyorum” dedi.