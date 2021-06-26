Farklı duruş sürüyor

Gözde Süreç SARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşme gerçekleştirdi. Guterres ile ayrı ayrı görüşen liderlerden Tatar iki eşit ve egemen devlet, Anastasiadis ise garantisiz ve askersiz bir çözüm modelinden bahsetti.

Tatar, görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde, ikinci dönem de görevine devam edecek olmasından ötürü BM Genel Sekreteri Guterres’i kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çabaya teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri de güven yaratıcı önlemlerin kapsamlı bir çözümün yerini alamayacağının, ancak çözüme hizmet edecek nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda BM Genel Sekreterinin gösterdiği dengeli tutumunun çabalara olumlu katkısı olacağına inandığını ve bu tutumunun Temmuz 2021 ayında yayımlanacak olan raporlara yansıtılmasını da beklediğini ifade etti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Eylül 2021 ayında gerçekleşecek olan BM Genel Kurul çerçevesinde görmeyi beklediğini söyledi.

İki lider farklı noktalarda

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun iki eşit ve egemen devlet modeliyle çözülebileceğini söyleyerek, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’ye karşı tarihi hatalar yapıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi.

Tatar: Tarihi hatalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nde (AB) temsil edilmemesinin yarattığı eşitsizliği anlattığını söyleyerek, Genel Sekreterin bunun doğru olduğunu ancak bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını dile getirdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Portekiz Başbakanı olduğu dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınması için çok uğraştığını ve Türkiye AB’ye alınsaydı, çok daha olumlu ve farklı bir dünyadan bahsedileceğini aktardığını belirten Tatar, Türkiye ve Kıbrıslı Türklere “tarihi hatalar yapıldığını” söyledi.

Mücadelelerinin sürdüğünü dile getiren Tatar, doğruyu bulabilmek için Kıbrıs’ta iki eşit ve egemen devletten bahsedilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ile birlikte varlığını, güven ve huzur içinde sürdürmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını koruyabilmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliği sağlanmadan, tek devlet olarak AB’ye girilmesi halinde yaşanacak olumsuzluklara işaret etti.

“Türkiye ile bağlarımızın kopmasından, himayesinden vazgeçemeyiz” diyen Tatar, yeni vizyon ve siyasetlerine Türkiye’nin tam destek verdiğini anımsattı.

BM ve AB’ye, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi.

Tatar, anlaşma zeminin bu şekilde oluşturulabileceğini belirtti.

Cenevre’ye yeni fikirlerle gittiklerini, iki devletli çözüm modelini gündeme getirdiklerini dile getiren Tatar, federasyon modelinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in kendisini Eylül ayında New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantıların çerçevesinde görmeyi beklediğini söylediğini kaydetti.

60 yıldır iki devlet var

Cumhurbaşkanı Tatar, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta ise Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs’ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki devlet bulunduğunu, Kıbrıslı Rumların zenginlik ve ortaklığı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini kaydetti.

AB yetkililerine de Kıbrıs gerçeklerini öğrenmeleri, Annan Planı döneminde yaşananları unutmamaları çağrısında bulunan Tatar, dayatma ve empoze bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kıbrıs’ta şehitler verildiğini, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu kaydeden Tatar, “Bizi maceraya, tehlikeye götürecek bir anlaşmaya asla evet demeyiz” dedi.

Kıbrıs’ın AB’ye üye olma sürecinde hukuksuzluk yapıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarına aykırı davranıldığını, Türkiye AB üyesi değilken ve Kıbrıs’ta ihtilaf devam ederken Kıbrıs’ın AB’ye alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin federasyonun başarılı olması için hiçbir zemin bulunmadığını anladığını da ifade etti.

Anastasiadis görüşünü ortaya koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’e, Türkiye’nin Cenevre’de ortaya koyduğu iki devlete dayalı çözüm koşullarından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki diyaloğa ilişkin siyasi iradesini yinelediğini söyleyen Anastasiadis, diyaloğun, yabancı garantiler ve askerler olmaksızın yaşayabilir ve işlevsel çözümü amaçlayacağını da belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Sayın Guterres, ortak niyetleri kesinleştirmek için Ersin Tatar ile ortak bir görüşme düzenlemesi gerektiğini düşünmesi halinde, kendisinin de dediği gibi, bunu yapması gerekir” ifadesini kullandı.

Tatar ile Miçotakis sohbet etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, aynı otelde kaldığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sabah saatlerinde kahvaltı salonunda karşılaşarak ayaküstü sohbet ettiklerini söyleyerek, Mitçotakis’e neden iki devletli çözüm talep ettiklerini anlattığını belirtti.

Mitçotakis’e Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı devlet bulunduğunu aktardığını dile getiren Tatar, anlaşmanın ancak iki ayrı devlet modeli ile sağlanabileceğini anlattığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta anlaşmaya ulaşılmasını Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Türkiye arasında da olumlu bir ortam doğmasına yol açacağını kaydetti.

Tatar, Mitçotakis’in AB içinde bu modele sıcak bakılmadığını söylediğini de belirtti.