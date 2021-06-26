Salgından sonra ilk ziyaret

Anıl IŞIK

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Coronavirüs salgınının başlamasının ardından ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret ederek, adada bir dizi temasta bulunuyor.

Lacroix, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Adada üç gün sürecek temasları sırasında Lacroix, adanın her iki tarafından yetkililer ile temas gerçekleştirecek. Lacroix ayrıca, sivil toplum örgütü temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) elde ettiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix Coronavirüs salgınının başlamasından sonra Kıbrıs’a ilk kez ziyarette bulunuyor.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü misyonunun faaliyetlerini gözlemlemek için adaya zaman zaman ziyarette bulunan Lacroix, Kıbrıs’a en son 2019 yılında gelmişti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, adaya ziyaret gerçekleştirmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu, Lacroix’e Kıbrıs meselesinde atılması gerekli görülen adımlara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşlerin aktardı.