Alt yapı güçlenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz Yarımadasında yapılacak yol çalışmalarını yerinde inceledi, belediye başkanları, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamaya göre Canaltay, Karpaz Yarımadasında KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan kırsal kesim yollarını inceledi, vatandaşlarla buluşarak projelerle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Bölgenin gelişiminin alt yapının güçlenmesi ile sağlanacağını belirten Canaltay, “Karpaz yarımadası çevresel anlamda da göz bebeğimiz. Hem burada çevreyi koruyacağız, hem de bölgenin yükselen yıldızı turizm ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesi için alt yapıyı güçlendireceğiz. Çalışmalar takvimlendirildi ve hızla tamamlanacak. Bunun kıymetini bilelim” dedi.

Resmiye Canaltay, sırasıyla Çayırova, Ziyamet, Dipkarpaz ve Mehmetçik’e giderek vatandaşlara yol projeleriyle ilgili bilgi verdi ve bölge halkının karayolları altyapısı ile ilgili taleplerini dinledi.

Çayırova’da vatandaşlarla buluşması sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile görüş alışverişinde bulunan Canaltay, daha sonra Ziyamet’e geçerek burada Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’tan köyün ve bölgenin yol sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Canaltay, daha sonra Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile bir süre makamında görüşerek yol projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Canaltay, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokole göre 322 kilometrelik kırsal kesim yolunun yenileneceğini, söz konusu projeden Karpaz Yarımadasının da geniş bir şekilde yararlanacağını belirtti.

“Bölgenin kalkınmasının ilk şartı altyapıdır”

İskele- Çayırova duble yolunun yanı sıra Balalan- Yenierenköy Yolu, Ziyamet- Kaleburnu- Dipkarpaz yolu ve Dipkarpaz- Manastır yollarının öncelikli olarak tamamlanacağını aktaran Canaltay, Karpaz’ın kalkınmasının altyapının yenilenmesinden geçtiğini söyledi.