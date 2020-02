Devlet seyirci kalamaz

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta en pahalı marketlerde bile kilosu 50 TL’ye satılan kuzu etinin kuzeydeki market ve kasaplarda 100 ile 120 lira arasında satılmasına sadece tüketiciler değil, hayvan üreticileri de tepki gösteriyor. Hayvan üreticileri “Bizden canlı olarak kilosu 30 liradan alınan etin 3 misli fiyata satılması karşısında hükümet önlem almalıdır” diyor.

Diyalog’a konuşan hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da canlı hayvan ile piyasada satılan et fiyatlar arasında uçurum olduğunu ifade etti. Et ithaline karşı çıkan Naimoğulları, bunu yapmak yerine piyasanın denetlenmesini istedi. Naimoğulları, ithalata izin verilmesi halinde üreticinin yok olacağını savundu.

Fiyatlar tepki topluyor

Hayvancılar Birliği’nden alınan bilgiye göre; canlı hayvan satışında kilo bazında kuzu 30 lira, oğlak 28, koyun ve keçi 17, dana 18 ve inek 13 liradan veriliyor.

Hayvancının kilosu 30 ile 13 lira arasında değişen fiyatlarda sattığı hayvanlar kesilip market veya kasapların reyonlarına girince astronomik rakamlara ulaşıyor.

Piyasada şu anda kuzu şiş kilosu 106, dana biftek ise 75,90 liradan satılırken, etin türüne göre fiyatlar da değişiyor.

Süpermarketlerden yapılan fiyat araştırmasında; en ucuz et 49,90 liralık fiyatıyla dana döş ,en pahalısı 106,90 liralık fiyatıyla kuzu şiş oldu.

Ağıldan kasap veya markete giden süreçte artan fiyatlar Hayvancılar Birliği’nin tepkisine neden oldu.

Diyalog’a konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, etin özellikle marketlerde gerçek fiyatının üzerinde satıldığını söyledi.

Arada uçurum var

Naimoğulları, canlı hayvan ile piyasada satılan et fiyatlar arasında uçurum olduğunu ifade etti. Özellikle süpermarketlerde fiyatların çok yukarı çıktığını savunan Naimoğulları, “Bence et sadece kasaplarda satılmalı. Marketler eti çok pahalıya satıyor. Kasaplar yüzde 30 marketler yüzde 30 fiyat ekleyince et alınamayacak duruma geliyor” dedi.

Naimoğulları, et fiyatlarının başka amaçlarla da artırıldığını savunarak, “Bilerek yüksek fiyatlardan veriyorlar ki ithalin ön açılsın” dedi.

Naimoğulları, et ithaline karşı olduklarını, bunun sadece ülkeye zarar vereceğini öne sürdü. Birlik başkanı Naimoğulları, “Et ithal edilirse fiyatlar ucuzlayamayacak. Sadece hayvancı bu işten zarar görecek. Yerli üretici kaybedecek, halka da yaramayacak” şeklinde konuştu.

Denetim yok

Serbest piyasa koşulları denilerek, etin halkın alamayacağı fiyatlara çıkarıldığını belirten Naimoğulları, şöyle devam etti: “Piyasa fiyatları denetlenmiyor. Bu nedenle keyfi uygulamalar yapılıyor. Marketlerin normalde et satmaması gerekirken çok pahalı fiyatlarla vatandaşı ürkütüyor. İnsanların güneye gidip alışveriş yapmasının en büyük nedeni bu marketlerdir.”

Birlik Başkanı Naimoğulları, ülkede yeterince canlı hayvan bulunduğunu, halkın et ihtiyacının karşılanabilecek durumda olduğunu ifade ederek, “Bir ay içerisinde et satış tazmin yerleri açıp gerçek fiyatları halka sunacağız” dedi.

Canlı hayvan kilo bazında;

Kuzu 30 lira

Oğlak 28 lira

Keçi, koyun 17 lira

Dana 18 lira

İnek 13 lira

Etin marketlerdeki fiyatları;

Dana biftek 1 kilo 74, 90 lira

Dana kuşbaşı 1 kilo 69,90 lira

Dana sote 1 kilo 60,90 lira

Dana 1 kilo kıyma 58,90 lira

Dana döş 1 kilo 49,90 lira

Dana özel kıyma 1 kilo 72,90 lira

Kuzu pirzola 1 kilo 95,90 lira

Kuzu şiş 1 kilo 106,90 lira

Kuzu gerdan 79,90 lira

Kuzu but 1 kilo 92,90 lira

Kuzu kol 1 kilo 88, 90 lira