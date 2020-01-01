25 yıllık çile

Ömer KADİROĞLU

Yağmurların yağmasıyla Haspolat sakinlerinden Ali Şuriçetin’in çilesi de başlamış oldu.

Muhabbet Sokak’ta yaşayan ve her yağmurun arından evini ve bahçesini su basan Ali Şuriçetin, 25 yıldır çözüm bekliyor.

Yetkililere yaşadığı sorunu defalarca bildirdiğini ancak bir çözüm bulamadığını ifade eden Şuriçetin, “Bizi bu sudan kurtarın” diyerek isyan etti.

Diyalog’a konuşan Şuriçetin, yaptığı şikâyetler üzerinde ilgili kişilerin bölgede incelemede bulunduklarını ancak bir çözüm üretmediklerini ifade etti.

Şuriçetin, “100 metrelik bir çalışma ile çözülecek sorunla 25 yıldır boğuşuyoruz” dedi.

Şuriçetin şunları ifade etti;

“Her yağmur yağdığında ne yazık ki aynı durumu yaşıyoruz. Burada biriken su nedeniyle evimin duvarları çatlamaya başladı. Geçtiğimiz sene yine bu sorunu yaşamıştık Cumhurbaşkanından Başbakana kadar herkes geldi. Geldikleri zaman yazdılar çizdiler gittiler ancak hiçbir çalışma göremedik. 100 metrelik çalışma ile çözülecek sorunla 25 senedir mücadele ediyoruz. 25 yıldır buraya gelip bakıp gidiyorlar. Devlet bu kadar aciz mi? Bizim tek istediğimiz evimize girebilmek için bahçede ve evin önünde biriken bu suyu bir şekilde bir yere tahliye edilmesidir.”



