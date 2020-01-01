Bizden 5 beter

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs’ın kuzeyinde işlenen adli suçlarda artış yaşanmakla birlikte, 2019’un ilk 6 ayında ortaya çıkan rakamlar, güneyin çok daha kötü durumda olduğunu gösteriyor.

Diyalog’un yaptığı kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre; 2019’un Ocak-Haziran döneminde kuzeyde cinayet, ırza tecavüz, hırsızlık, soygun, kundaklama, av açma, patlayıcı ve uyuşturucu gibi suçların toplamı 552 iken, güneyde 2 bin 417 oldu.

Kuzeyde ‘adam öldürmeye yönelik’ suç sayısı 4 iken güneyde 7 oldu. Kuzeyde soygun-gasp suçu işleyen 3, güneyde 49 kişi.

Kuzeyde ev ve bina açma suçu işleyenlerin sayısı 57 iken güneyde 539 oldu. Rum polis müdürlüğünün Ocak-Haziran dönemi raporlarına göre; güneyde hırsızlık suçu işleyenlerin sayısı 336 iken kuzeyde 88 oldu. Kuzeyde Bir kundaklama olayı yaşanırken, güneyde 91 kundaklama olayı meydana geldi.

Uyuşturucu büyük bela

Uyuşturucunun her iki toplumun başında en büyük bela olduğu rakamlarla ortaya çıkıyor. Güneyde 6 ay içinde polisin kayıtlarına giren uyuşturucu suçlarının toplamı 591 iken kuzeyde yılın 11 ayında 384 oldu.

Kuzeyde silahlı saldırı ve patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen olay sayısı 12 iken, kuzeyde böylesi bir olay yaşanmadı.

İki tarafın suçlarda en yakın benzerliği ırza tecavüz olaylarında yaşandı. Güneyde 6 aylık sürede 14 ırza tecavüz olayı yaşanırken, kuzeyde 3 tecavüz suçu ve 12 de cinsel saldırı olayı gerçekleşti.

Güneyde; darp ve benzeri adli suçların sayısı da 771 olarak kayıtlara geçti.



Kuzeyde kimler uyuşturucu kullanıyor?

İstatistiklere göre KKTC’de uyuşturucu kullanım yaşları ve oranları şöyle:

“19-21 yaş aralığında 63 kişi, 33-38 yaş aralığında 54 kişi, 29-32 yaş aralığında 48 kişi, 39-43 yaş aralığında 22 kişi, 44-49 yaş aralığında 12 kişi, 50-55 yaş aralığında 9 kişi, 56-60 yaş aralığında 3 kişi 61 yaşın üzerinde 4 kişi.