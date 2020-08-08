Çağatay İlkokulu yeni eğitim yılına hazır

Başbakan Ersin Tatar, Girne Püsküllü bölgesinde inşası tamamlanan ve yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

BRT’nin haberine göre; ziyarette Başbakan Ersin Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de eşlik etti.

Ziyarette, Başbakan Tatar ve beraberindeki yetkililere, okulun inşaatını üstlenen firmanın direktörleri tarafından bilgi verildi.

Başbakan Ersin Tatar, yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, okulun özellikle Püsküllü bölgesi için ciddi bir ihtiyaç olduğunu anımsattı.

Okulun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Tatar, okul arazisinin Kutlu Evren’in İçişleri Bakanlığı döneminde bloke edildiğini, projenin Özdemir Berova’nın Eğitim Bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve bugün de Maliye ile Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarının çalışmalarıyla hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, hükümet olarak KKTC’ye böylesine çağdaş bir okul kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tatar, mimari açıdan da çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknik, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığını belirtti.

Okula, erken yaşlarda trafik kazasında yaşamını kaybeden KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın adının verilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tatar, merhum Çağatay’ın adının ve anısının bu şekilde anılacak olmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Özel okul ücretleri…

Başbakan Ersin Tatar, Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette bir soru üzerine dövizdeki artışın ardından özel okul ücretleri konusunda açıklama yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısında dövizde meydana gelen artışla birlikte ortaya çıkan sıkıntıların da ele alınacağını ifade etti.

Özel okul ücretleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda, özel teşebbüslerin de dövizdeki bu olağanüstü yükselişi dikkate alması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Çünkü herkesin bir bütçesi vardır ve o bütçe içinde bu eğitim giderlerini sürdürmek kolay değildir. Piyasanın kendi içinde yapacağı bir takım düzenlemeler yanında, hükümet olarak bizler de eğer uygun görürsek, hukuki çerçevede konuyu değerlendirdikten sonra adımlar atabiliriz” diye konuştu.

