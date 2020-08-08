Türkiye’de bin 185 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki güncel Corona verileri açıklandı. Virüs nedeniyle dün 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen Coronavirüs’üyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Dün 56 bin 726 test yapılırken bin 185 yeni vaka tespit edildi.

Corona nedeniyle dün 15 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 238 bin 450’ye, toplam vefat sayısı da 5 bin 813’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 28 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 221 bin 574’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 586 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 8,3 olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli illerinin valileriyle değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

Koca yaptığı paylaşımda, “Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle İl Değerlendirme Toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Valilerle İl Sağlık Müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı” ifadelerini kullandı.