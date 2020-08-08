Özersay, mağusa’dan destek istedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Verilen bilgiye göre; Özersay, Gazimağusa’ya bağlı Maraş’ı ziyaret etti. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsına dönük tüm algı oyunlarına, manipülasyona rağmen bölge halkının çok destek verdiğini hatırlatan Özersay, “Bu akşam o destek daha da artmış. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

52 yıldır devam eden ve sonuç alınamayan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özersay, şu anda müzakere bile olmadığına işaret etti ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

“Bu yöntemle sonuç almamız mümkün değildir. Güney, yönetim ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Bunu beklemek istemiyoruz. Bizim bir devletimiz var. Yaşadığımız salgın bize, devlete sahip olmanın önemini gösterdi. Güçlü ülkelerin bile bir şey yapamadığı noktada bizler elimizden geldiğince yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıktık, ülkeye gelişini sağladık. Bu topraklarda kök salmak, kimliği yaşatmak istiyorsak devletin varlığına sahip çıkmalıyız. Bu nedenle Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinde iki devletin varlığını dikkate almalıyız. Cumhurbaşkanlığı görevine gelirsem önümüzdeki dönem Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımıza sahip çıkıp bu hakkı paylaşmak için oturup müzakere edeceğiz, bize ait olanı alacağız. Çözümü beklemeden doğal gaz konusunda çözüm mümkündür. Bugün Avrupa ülkeleri de aynı şeyi söylemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı makamı saydığım konularda donanımlı olmalı, uluslararası hukuka hakim, diplomasiyi ve tezlerimizi bilmeli. Masada bizi temsil edecek kişi, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmalı ve dünyaya sesini duyurabilmelidir.”

“Maraş bilgi ve tecrübeyle açılabilir”

Özersay buluşmada, “Maraş açılımını 2014 yılında anlattığımda, o dönem buna burun kıvıranlar şimdi bizim vizyonumuza sahip çıkmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Maraş’ın ezberlenen cümlelerle değil ancak bilgi ve tecrübeyle açılabileceğini söyleyen Kudret Özersay, “Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi idaresinde açılacağına dünyayı hazırlayacak birine ihtiyaç var. Maraş açılımı mevcut ekonomiyi ayağa kaldıracak, işsizliği azaltacak ve bölge cazibe merkezi olacak” dedi.

Müzakerecilik dönemi boyunca Türkiye kökenli vatandaşların güneye geçmesi için mücadele verdiğini hatırlatan Özersay, Hala Sultan’a ziyaret kapısını açabilmiş olmalarının ilkesel olarak çok önemli olduğunu vurguladı, ilerleyen dönemde bunu geliştirmek için adım atacağını belirtti.

Cumhurbaşkanını tarafsız olması gerektiğini anlatan Kudret Özersay, Cumhurbaşkanının insanları ırkına, partisine, siyasi ve dünya görüşüne göre ayırmadan birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğini aktardı.

