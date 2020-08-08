"Kriz masası şart"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizin hızlı yükselişi karşısında, çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Erhürman, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz gelişmelere Türk Lirası’ndaki ciddi değer kayıplarının da eklendiğine dikkati çekerek, bir kez daha “kriz masası oluşturun” çağrısı yaptı.

Diyalog TV’ye konuşan Erhürman, şu anki döviz krizinin 2018’de yaşanan döviz krizi ile karşılaştırılamayacağını söylerken, 2018’de Sterlin’in 9 TL’yi gördüğünü, ancak şimdi 9,50’lere çıktığını ve durup durmayacağına dair herhangi bir öngörünün olmadığının altını çizdi.

2018’deki döviz krizini Rahip Brunson olayının tetiklediğini de söyleyen Erhürman, şu anki krizin öyle olmadığını, ekonomistlerin 2018’deki gibi hızlı geri dönüş gibi bir geri dönüşü beklemediklerini de vurguladı.

“Kriz masası gerektiğini söylemiştik”

2018’de döviz yükselirken, ekonominin başka taraflarında pozitif işaretlerin de olduğunu söyleyen Erhürman, “Dövizin yükselmesiyle turizmde yabancı turistlerin ülkeye gelişi ve para harcayışı açısından bir teşvik edici unsur olabiliyordu. Ayrıca dövizin patlamasıyla güneyden kuzeye geçip de ciddi alışveriş yapan insanların sayısında da ciddi artış olduğunu gözlemlemiştik” dedi ve şimdi bunların da olmadığını söyledi.

“Yaşanan tüm bunlarla işsizliğin arttığı, kayıtlı işsizlerin sayısının arttığı, toplamda işten durdurmaların 15 binlere çıktığı bir dönem içerisindeyiz” diyen Erhürman, çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

Erhürman ayrıca, CTP olarak pandemiden bir ay sonra yaptıkları açıklamada, yaşanabilecek ekonomik krizin uyarısını yaptıklarını, muhakkak suretle bir kriz masası oluşturulması gerekliliğini vurguladıklarını da söyledi.

Erhürman, ekonomide yaşanan kayıpların tamamını gidermenin mümkün olmadığını, kimsenin elinde sihirli değnek bulunmadığını vurguladı.

Tüm sektörlerin birleştirilerek bir araya getirilmesi gerektiğini de söyleyen Erhürman, gece gündüz bu noktaya odaklanılması gerektiğini vurguladı ve “Pandemi başladı başlayalı, hükümetten ne sağlıkta ne de ekonomide öyle bir odaklanma görebildik. Bundan dolayı da son derece endişeliyim” dedi.

“Hükümet aklımızla dalga geçiyor”

Ağır kelimeleri her daim çok dikkatli seçerek söylediğinin altını çizen Erhürman, kolay kolay kimseye ciddiyetsiz, sorumsuz ve basiretsiz demediğini, ancak son dönemde çok kolay söyleyebildiğini, çünkü hükümetin tam da bunlar olduğunu iddia etti.

Hükümetin Ankara’dan 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi vermesini “aklımızla dalga geçmek” olarak niteleyen Erhürman, hükümetin ilk günden itibaren sekiz defa pandemi hastanesi kararı değiştirdiğini sözlerine ekledi.

