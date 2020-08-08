Askeri anlaşma yürürlükte

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında yapılan ve enerji ile deniz güvenliği alanlarına da yayılan askerî anlaşma 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Politis gazetesi “Fransa Resmen Kıbrıs’ta… Savunma Anlaşması Yürürlükte” başlığıyla birinci sayfasından yer verdiği haberinde, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren ve iki taraf arasında Nisan 2017’de yapılan ve Rum meclisi tarafından 2018’de onanan anlaşmayı geliştiren bu “savunma” anlaşmasının, Fransız savaş gemileri ve savaş uçaklarına artık Rum hava ve deniz limanlarını (üsler) kullanma hakkı verdiğini yazdı.

Haberi iç sayfasına “Fransızlar, Kıbrıs MEB’inde Daimi… Kıbrıs ve Fransa Arasındaki, Enerji ve Deniz Güvenliği Alanlarına da Yayılan Askerî Anlaşma Yürürlüğe Girdi” başlığı altında detaylandıran gazeteye göre, Rum yönetimi bu anlaşmayı çok önemli addediyor. Fransa’nın bu anlaşmayla artık Doğu Akdeniz bölgesinde daimi askerî varlık gösterme, Rum askerî hava ve deniz limanlarını (üslerini) ihtiyaç duyduğunda kullanma “hakkı” edindiğine işaret ediliyor.

Anlaşmanın detayları

Anlaşma, şu alanlarda askerî ve teknik işbirliği geliştirilmesini öngörüyor:

“Askerî, bilimsel ve teknik nitelikli araştırmalar. Askerî bilim, eğitim ve teknik alanında deneyim teatisi. Silahlanma ve savunma teknolojisi alanlarında ve özellikle savunma teçhizatı konularında bilgi ve deneyim teatisi, şirketlerin uzlaşılan tedarik programları çerçevesinde savunma sanayii alanında ileri götürülmesi ve desteklenmesi. İki tarafın silahlı kuvvetler mensuplarının askerî okullarda eğitimi.

Askerî yargı, uluslararası mevzuat, askerî faaliyetler sırasında askerî personelin sağlığının ve çevrenin korunması. Silahlı kuvvetlerin insanî, kültürel, pedagojik, askerî ve sportif faaliyetleri çerçevesinde karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi, askerî malzeme gösterileri, askerî faaliyetler ve eğitim nitelikli tatbikatlar.

Görüş, deneyim ve bilgi teatisi ve Arama ve Kurtarma alanındaki operasyonlara katılım. Silahlı kuvvetlerin enerji güvenliği, deniz güvenliği, erken uyarı, gemi tahliyeleri ve kriz yönetimi konularında eğitim, bilgi ve deneyim teatisi. Tehdit ve ilgili riskler özellikle terör, korsanlık, bireysel düşmanlıklar ile doğal ve endüstriyel felaketleri kapsıyor. Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde özellikle örgütlenme, eğitim, teçhizat, AB’nin askerî operasyonu durumunda kuvvetlerin intikali konularında işbirliği geliştirmek.”

