Kupaların ‘YAK’ıcısı 3-1

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Halil E.Canaloğlu, Mustafa Torun

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Yasin, Mehmet Erol, Adil, Sami(DK 71 Uğur), Yusuf, Ünal, Arif(DK 71 Şenol), Mehmet Gürlü, Dino Peter, Peter.

YENİCAMİ: Ercan, Hüseyin, Mehmet Göktaş, Mahmut, Hasan, Hascan(DK 46 Mehmet Altın), Aminu, Fırat(DK 73 Farouk), Abaka(90+4 Yasin), Tansel(DK 89 Hasan Evren), John Ebuka.

GOLLER: DK 20 Ünal(Mağusa Türk Gücü). DK 13 John Ebuka, DK 42 Abaka, DK 90+1 Mehmet Altın(Yenicami).

Beyzade ÜNALMIŞ

Nicosia Kıbrıs Kupası final maçında Yenicami, Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Yenicami sezon öncesinde oynanan Süper Kupa maçını penaltılarda, geçen sezon oynanan Kıbrıs Kupası finalinde yine MTG’yi 2-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

9.dk: Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter’in ortasında Ünal’ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13.dk: Kalabalık adamla gelişen Yenicami atağında Mağusa Türk Gücü ceza alanı içerisinde John Ebuka’nın vuruşunda top filelere gitti.0-1

20.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Ünal’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

23.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı içerisinde son çizgiden Dinopeter’in vuruşunu kaleci Ercan ayakları ile önledi.

32.dk: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Abaka’nın ceza alanı içerisinde vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgi üzerinden savunma çıkardı.

42.dk: John Ebuka ile başlayan Yenicami atağında bu oyuncunun ortasında Abaka yaptığı vuruşta takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

90+1.dk: Yenicami kontra atağında sol kanattan ceza alanına giren Mehmet Altın güzel bir vuruş sonrasında farkı ikiye çıkardı.1-3

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı 3-1 kazanan Yenicami kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde oyunculara ve takımlara kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından verildi