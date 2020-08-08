Klasikler hazine avında

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2020 sezon faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

“Renksiz günleri renklendireceğiz” sloganıyla pandemi sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte etkinliklerini tek tek gerçekleştiren KTKOD, ilk iki faaliyeti başarılı şekilde geride bıraktı.

Sezonun üçüncü faaliyeti olan ve tarih kokan “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyeti için hazırlıklarını tamamlayan dernek yönetimi, cumartesi akşamı Lefkoşa’nın tarihi sokaklarını renklendirmeye hazırlanıyor.

‘Lefgoşa’nın Hazineleri’ adıyla yapılacak etkinlik kapsamında klasik severler Lefkoşa’nın tarihi mekanlarını keşfedecek.

KTKOD’dan yapılan açıklamaya göre; bu akşam Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Levent İlkokulu otoparkında saat 18.00’de klasik severler buluşacak, saat 19.00’da startın verilmesiyle yarış başlayacak. Kapı numaraları ise kurayla belirlenecek.

Lefkoşa tarihinde önemli yeri olan birkaç farklı noktayı yönlendirmelerle bulmaya çalışacak olan klasik severler, bu duraklarda Lefkoşa’nın tarihi, Kıbrıs kültürü ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan sorulara da yanıt verecek.

Gece sonunda eğlence eşliğinde verilecek yemeğin ardından “hazine avında” sorulan sorulara en çok doğru yanıt veren ekip, “En İyi Korsan” ödülünü alacak.





