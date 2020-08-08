Muhtarlara söz verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içindeki muhtarlarla görüştü.

Akıncı, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumunun haklarını, siyasi eşitliği koruyarak, güvenliği sağlama alarak, Kıbrıs sorununu çözmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa Paradise Park’ta yer alan görüşmede, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı ve Akıncı’ya eşi Meral Akıncı da eşlik etti.

Muhtar, aza, belediye başkanı ve meclis üyelerinin kamu hizmetlerindeki önemli görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Akıncı, yerel yönetimler ne kadar iyi çalışırsa halkın o kadar iyi hizmet alacağını söyledi.

Akıncı, halkın sorunlarını halkın içinde görev yapan muhtarlar ve belediye başkanlarının çok iyi bildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçimde halkın özgür iradesi ile vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini de dile getirdi.

Akıncı’dan, Girne Belediyesi’ne ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Akıncı, Belediye binası için, “Çok iyi düşünülmüş, planlanmış bir bina. Çevreye uyumlu, çevre dostu bir bina” dedi.

Verilen bilgiye göre; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Şubat ayı sonunda hizmete açılan ve ülkenin ilk ekolojik binası olma özelliğini taşıyan Girne Belediyesi hizmet binasının bazı birimlerini de gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Güngördü, yeni hizmet binasının herhangi dış bir kaynak ve kredi kullanmadan, belediyenin öz kaynakları ile tamamlandığını söyledi.

