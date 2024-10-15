Çalışma izni iptal oldu

Suna ERDEN

Temizlik amacıyla Gönyeli’de yaşayan eczacı bir şahsın evine giden v bir milyon 712 bin TL değerinde ziynet eşyası çalmakla suçlanan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çalışma izninin iptal edildiği belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Ayrıca zanlının ifadesinde altınların bir kısmının aldığını, hepsini çalmadığını söylediği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2024 yılı 14 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokakta sakin C. N. P'ye ait ikametgahın kilitli vaziyette bulunan dolabının çekmecesi içerisindeki 424 bin TL değerindeki 80 adet çeyrek altın, 91 bin 200 TL değerinde 30 adet gram altın, 106 bin TL değerinde 10 adet yarım altın, 16 bin TL değerinde 20 adet maşallah altın, 65 bin TL değerinde 4 adet tam altın, üzerinde ‘’Ceyda’ yazılı olan 50 bin TL değerindeki altın künye, 70 bin TL değerinde bir adet sonsuzluk şeklinde pırlanta yüzük, 120 bin TL değerinde bir adet pırlanta kolye ve 70 bin TL değerinde 18 adet düz altın zincir çalındığını söyledi.

Polis, meselenin 5 Ekim tarihinde rapor edildiğini, ev sahibinin ifadesinde eve sadece temizlik için zanlının girdiğine dair bilgi verdiğini belirtti.

Polis, meselede şüpheli olarak tespit edilen Jamilya Bayluradova'nin tutuklandığını belirtti.

Polis, suçun işlendiği tarihte zanlının C.N.P’nin evinde çalıştığını, ağustos ayında ülkeden çıkış yaptığını, müştekiye geri gelince çalışmaya devam edeceğini ancak eylül ayında geri gelmesine rağmen ev sahibiyle temasa geçmediğini belirtti.

Polis, zanlının ilk ifadesinde hiçbir kuyumcuya gitmediğini, altınları görmediğini beyan ettiğini açıkladı.

Kuyumcuda bozdurdu

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kuyumcunun ifadesinin temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru 7 Ekim 2024 tarihinde yapılan araştırma sonucu, zanlının 26 Temmuz 2024 tarihinde Yenikent’te faaliyet gösteren bir kuyumcuya giderek C.N.P.’ye ait olan üzerinde "Ceyda" yazılı künyeyi kendisin olduğunu beyan edip, hurdaya vererek 13 bin TL temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, bu tespit üzerine zanlının gönüllü ifade verdiğini, paraya ihtiyacı olduğu için sayısını hatırlamadığı kadar çeyrek ve yarım altınlarla şikayetçiye ait Ceyda yazılı künyeyi alarak ismini hatırlamadığı bir kuyumcuda bozdurduğunu ve parayı döviz yaparak memleketine gitmek için bilet kestiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan araştırma sonucu ise zanlının Metropol bölgesine giderek 2 farklı tarihte bir kuyumcuda altın kolye ve küpe bozdurarak toplamda 18 bin TL para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

600 sterlinin akıbeti de belli değil

Polis, aynı tarihte alınan ifadeler sonucu zanlının yine temizliğe gitmiş olduğu F.A.’ya ait evde 600 sterlini çaldığına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Polis, bununla ilgili de soruşturma yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde altınların bir kısmını aldığını ancak aldıklarının sayısını hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalışma izninin 5 Ekim tarihinde iptal edildiğini, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.