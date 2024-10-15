Kameralardan tespit edildi

Gönyeli’de bir şahsa ait park halindeki aracın 4 adet jant kapağını çalan Pakistan uyruklu 21 yaşındaki Zeeshan Sultan, olaydan 6 gün sonra yakalandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 5 bin TL değerindeki 4 adet jantın zanlının abisinin aracına takıldığının belirlendiği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 6 Ekim 2024 tarihinde saat 21.33'te Gönyeli'de sakin Ç.K.’ye ait kaldırımında park halinde Ford Fiesta marka salon aracın 5 bin TL değerindeki 4 adet jant kapağını çaldığını söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden ve yapılan araştırmalar sonucu12 Ekim 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının jant kapaklarını şu an yurtdışında bulunan abisinin aracına taktığını söylediğini aktardı.

Polis, üzerine jant kapaklarının tespit edilerek emare olarak alındığını, zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının bir restoranda paketçi olarak çalıştığını, aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

