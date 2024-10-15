Öfke sorunu var

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binası içerisinde yaşanan olayda kendisini disiplinli olması konusunda uyaran Zabıta Amirinin üzerine yürüdüğü belirtilen Mehmet Şenol’un Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de telefonla arayarak, rahatsız ettiği ortaya çıktı. Zanlının Başkan Latif’e “Senin de Harmancı’nın da (LTB Başkanı Mehmet Harmancı) sonunu getireceğim” dediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 3 gündür tutuklu olan zanlı dün “düelloya davet, rahatsızlık, uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında teminat talep edildi.

Polis memuru, 11 Ekim 2024 tarihinde 11.55 sıralarında Mehmet Şenol’un çalışmakta olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde, birinci katta belediye başkanının odası önündeki koridorda kendisini daha disiplinli olması konusunda daha önceden uyardığı gerekçesi ile LTB Zabıta Amirinin üzerine yürüdüğünü söyledi. Polis, zanlının parmağını sallayarak, yüksek sesle ‘Sen göreceksin, seni öldüreceğim. Sen dışarı gel, seni dışarda bulacağım’ diyerek düelloya davet edip, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, Dörtyol Polis Karakolundan alınan bilgide zanlının Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i de telefonla arayarak, “Mayına bastınız, senin de Harmancı’nın da sonunu getireceğim” diyerek, telefonda taciz suçunu işlediğini belirtti. Polis memuru, bu yönde de zanlı hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının 2022 yılına ait rahatsızlık verme suçundan sabıkası olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Öfke kontrol sorunu var

Zanlının avukatı talebe itirazları olmadığını, aynı suçların tekerrür ettiğini, ailesinin de isteği ile öfke kontrol sorunuyla ilgili doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.