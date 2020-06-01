Karne ve diplomalar ne zaman alınacak?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın aldığı karar göre sınıflarını geçmeyi başarıp mezun olacak öğrenciler için tarihler belirlendi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ara sınıf öğrencileri ile mezun olma şartlarını doğrudan yerine getiren 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, karne ve diplomalarını 8 – 11 Haziran tarihleri arasında okullarının belirleyeceği programa göre alacaklardır.

Gerekli koşulları doğrudan yerine getiremeyip, düzenlenecek olan yılsonu sınavları sonucunda mezun olma hakkı elde eden 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ise karne ve diplomaları ise 26 Haziran 2020 Cuma günü alacaktır.

Yasa gereği ilköğretimde sınıfta kalma söz konusu olmadığından 1’inci dönemdeki karne notları kıstas alınıp, 17 günlük eğitim süreci göz önünde bulundurularak 2’nci dönemdeki öğretmen kanaati ile birlikte değerlendirilip yılsonu karne notları belirlenecektir.

İlkokullarda ise karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı, 8 – 15 Haziran tarihleri arasında okullarının belirleyeceği programa göre gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet törenleri ise Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle bu yıl yapılamayacaktır.