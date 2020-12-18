Acil Durum Hastanesi'ne 80 yeni istihdam

Lefkoşa’da yapımı tamamlanan ve açılışı geçtiğimiz Kasım ayında yapılan 100 yataklı Acil Durum Hastanesi önümüzdeki hafta faaliyete geçiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin, 100 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane, MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri ile önümüzdeki hafta hizmete gireceğini belirtti.

Hastanede çalışacak personelin dahi belirlendiğini kaydeden Pilli, “Covid-19’la mücadelede yer alan doktorlar ve sağlık çalışanları hastanede görev alacak” dedi. Bakan Pilli, bunun yanı sıra sözleşmeli doktorlar ve 80 hemşire de istihdam edileceğini açıkladı.

“Acil Durum Hastanesi her türlü acil vakaya müdahale edilebilecek şekilde tam donanımlı bir hastanedir” diyen Pilli, ilk etapta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı çalışacağını, daha sonra hastanenin ayrı bir yapı şeklinde hizmet vereceğini kaydetti.