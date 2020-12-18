AB yardımı

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması, diğer AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde başlıyor.

Avrupa Birliği’nin yardımı ile Corona aşıları arasında en etkin olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech'in aşılarından alacak olan güney çalışmalara başlarken, KKTC de harekete geçiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Avrupa üzerinden Güney Kıbrıs’a gönderilecek olan Covid-19 aşılarında Kıbrıslı Türklerin de payı olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, Aralık ayı sonu gibi güneyden 300 bine yakın aşı beklediklerini ifade etti. Türkiye’den de Çin aşısı geleceğini belirten Pilli, aşılamayla ilgili altyapı ve planlamanın da hazır olduğunu belirtti. Pilli, ilk etapta 52 bin kişinin aşılanacağını kaydederek, “Bunların arasında ilk sırada sağlık çalışanları, ikinci sırada ise risk grubunda olanlar geliyor” dedi.

Güneyden aşı bekliyoruz

Bakan Pilli, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, açıklamalarda bulundu. Pilli, ‘Güney Kıbrıs’ta 27 Aralık itibariyle aşılama başlatılacağına ve KKTC’nin bu konuda bir planlama yapıp yapmadığına’ dair soru üzerine önemli detaylar verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Avrupa üzerinden Güney Kıbrıs’a gelecek olan aşıların yüzde 30’unun Kuzey Kıbrıs’ın hakkı olduğunu söyledi.

Güneyden Aralık ayı sonu 300 bin aşı gelmesini beklediklerini kaydeden Pilli, aşılarla ilgili komitelerin kurulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Pilli ancak henüz net bir şey olmadığını ifade etti.

Alman aşısı gelecek

İki tür aşı olduğunu kaydeden Pilli, “Bunlar klasik aşılar ve RNA aşılarıdır. Güneye gelecek aşılar Pfizer-BioNTech'in aşılarıdır. Bu aşıların -70 derecede muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bizim şu anda 100 ve 150 litrelik iki buzdolabımız vardır. Bu iki dolaplarda -70 derece 30 bin aşı muhafaza edebiliriz. 700 ve 200 litrelik iki adet buzdolabı için de ihaleye çıktık. Aralık’ın sonuna kadar alacağımız iki yeni dolapla 200-300 bina aşıyı muhafaza edebileceğiz” dedi.

Bakan Pilli Türkiye’den de Çin aşısı geleceğini, bununla ilgili de çalışma yapıldığını ifade etti.

Planımız hazır

Bakan Pilli, aşılama ile ilgili planlama yapıldığını, öncelikli olarak 52 bin kişinin aşılanacağını söyledi. Pilli, ilk sırada sağlık çalışanları, ikinci sırada risk grubunda olanlar, sonrasında ise 65 yaş ve üzeri kişiler ile stratejik konumlarda bulunan şahısların aşılanacağını açıkladı.