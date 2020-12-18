Çavuşoğlu: Hellimin  tesciline çok yakınız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında hellimin tescili ile ilgili mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirterek bu konuda sonuç almaya yaklaştıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, hellimin tescili sürecinin çok eskilere dayandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

“Geçmişte görev yaptığım dönemlerde hellimin tescilinin şartlarını oluşturabilmek, ülkemizi hastalıktan ari bir duruma getirebilmek adına büyük bir mücadele başlatmıştık. Bu mücadelenin birinci ve ikinci etabı yapıldı. Önümüzdeki günlerde üçüncü etabı yapılacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı hellimin tescili ile ilgili olarak yaklaşık 10 yıldır mücadele etmektedir. Sonuçlanmasına yakın bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Ben görevi devraldığım gün, Cumhurbaşkanlığı’nda hellimin tesciliyle ilgili düzenlenen bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantıda ortaya çıkan iki sonuç var; biri, bizim üzerimize düşenler, diğeri de AB’nin üzerine düşenler. Bizim üzerimize düşenler yavaş seyretse bile, belli noktaya taşıma konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan, AB’nin tarafına düşen yükümlükleri yerine getirmesi için tüm kurumlarımız emek sarf etmektir. Bu emeğin karşılığını almak zorundayız.”

