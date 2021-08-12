Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’da faaliyetlerine devam eden Leader Education Centre’in organize ettiği yaz okulunda eğitim alan ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere dün sertifikaları verildi.

Leader Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile başarı sertifikalarını alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Eğitim Koordinatörü Cemre Akar ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu öğrencilere sertifikalarını vermeden önce birer konuşma yaptı.

Akar: Pandemide eğitim sektörü mağduriyet yaşadı

Cemre Akar yaptığı konuşmada “2010 yılından bu yana Leader Eğitim Kurumları hizmet vermektedir. Önceliğimiz çocukların eğitimi ve akademik, kültürel ve kişilik gelişimidir ve bunlara çok önem verdik. 16 ay boyunca bizler de velilerimiz de çok mağdur olduk. Hazırladığımız burs programı ile sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz değerli iş adamlarından burs kazandı. Yaz okulunu kendi başarı ve gayretleri ile tamamladılar. Bu başarı ile öğrencilerimiz yeni akademik döneme bir adım önde başlayacaklar. Çocuklarımızın örgün eğitimden uzak kaldığı bu 16 ayda ne kadar gerilediğini ve bu açıkların ne kadar hızlı kapatılacağı onlar için sağlıklı olacağını gördük. Yıllardan beri mücadelesini verdiğimiz dershanecilik sektörü ile ilgili sıkıntıları bir kez daha gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu: Öğrenciler öğretmenleri ile buluşacak

Bakan Olgun Amcaoğlu ise konuşmasında şunları aktardı, “Dünyanın yüzde 42’sinde sağlık altyapısındaki sıkıntılar ve Covid-19’da yaşanan bulaş nedeniyle online eğitim tercih edildi. Bizler de bu süreci yönetenler olarak yapılan toplantılar neticesinde okulların açılacağı kararı alınmıştır. Bu alınan kararın gereği de bizler tarafından yerine getirilecektir. Bu saatten sonra çocuklarla öğretmenleri okulda buluşturabilmek gerekiyor. Pazartesi itibariyle akademik takvim ve yüz yüze eğitimle ilgili gerekli tüm bilgiler paylaşılacaktır. Dünyadaki örneklerine bakıldığında eğitimin kapalı olmaması gerektiğinin farkındayız. İlk günden beridir önce sağlığı göz önünde bulundurarak eğitimin açık kalması için uğraşıyoruz. Eğitim camiasının yüzde 96’sı aşılanmıştır. Bizim dokunduğumuz kesim 155 bin 500 kişidir bu nedenle bu işi dünyadaki örneklerine bakarak önemsiyoruz. Gereken hazırlıkların yapıldığını yapılmaya da devam edeceğini ifade etmek istiyorum. 13-14 Eylül’de öğrenci ile öğretmenleri buluşturmuş olacağız.”

