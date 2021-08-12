Karadeniz’de felaket

Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar birçok ilde sel ve su baskınlarına yol açtı. Bartın'da heyelan meydana gelirken, Karabük'te sel yaşandı, Sinop'ta istinat duvarı çöktü, Kastamonu'da çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Habertürk TV yayınına bağlanan selin vurduğu Sinop'un Bakırlı Köyü Muhtarı Mehmet Yüksek de, "71 köyün 71'inin de yolu kapandı. Tüm köyler mahsur durumda. Şu anda kimse kımıldayamıyor bir yere" dedi.

Öte yandan Sinop’ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve beraberinde yan binaların çatısına çıkan bazı vatandaşların da ellerinde beyaz örtü sallayarak kurtarılmayı beklediği anlar da, anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. AFAD da, Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu da, "Selin vurduğu bölgede suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı bilgileri var" açıklamasında bulundu. Kastamonu'da 13 yaşındaki Rabia Aydemir ve Bartın'da 85 yaşındaki Arife Ünal'ın kaybolduğu felakette bir acı haber geldi. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Kazım T. isimli bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti…

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önceki gün yapılan uyarıların ardından, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu'da etkili oldu. Sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı şehirlerde araçlar toprak altında kaldı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Soylu: Hastanelerin tahliyesi söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin, "Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda hem müdahalelerin hem tahliyelerin hem de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Soylu, Erdoğan'ın bakan yardımcıları ve genel müdürleri bölgeye göndermenin yanında bir talimatının daha olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.