Sınıf geçme sistemi şekilleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerini kabul ederek görüştü. Görüşmede Bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültü Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada Pandemi döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmelerle ilgili siyasi partileri bilgilendirmek ve sınıf geçme tüzüğü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere parti temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Açıklamasında “Bakanlık olarak yaşanan süreçte Sınıf Geçme Tüzüğü’nün şekillendirilmesiyle ilgili sendikalarla istişareler yaptık, bugün de siyasi partilerin görüş ve önerilerini almak için toplandık. Oluşturacağımız ortak vizyon çerçevesinde, birlikte hareket edeceğiz.” diyen Çavuşoğlu, temsilcilerin eğitim kökenli ve konuşulan konulara vakıf insanlar olduğunu belirterek katkı koyan siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Bütünlemeye kalan öğrencilerle ilgili istatistikleri ve yürütülen diğer hazırlıkları temsilcilere paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Onlarda kendi vizyonları çerçevesinde sınıf geçme ile ilgili görüş ve önerilerini bizlere aktardı. Biz önerileri aldık ve yarın sendikalarla bir görüşme daha yapacağız. Görüşmeler sonrası hazırlayacağımız yazılı metni tekrar siyasi partilerimizle paylaşıp metnin son şeklini Bakanlar Kurulu’na sunacağız.” dedi.