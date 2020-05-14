Restorancılar ve esnaf haber bekliyor

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı 14.00’te başladı.

Bakanlar Kurulu’nda yaklaşık iki aydır ülke gündemini meşgul eden COVİD 19’la ilgili önlemler ele alınacak.

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği eylem yaparak sektörlerinin sadece paket değil tam anlamıyla açılmasını talep etmişti.

Bunun yanında Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkilileri de Meclis önünde eylem yapmış, kuaförler, berberler ve güzellik merkezlerinin açılmasını talep etmişti.

Hükümet yetkilileri eylem yapanlara bugünkü bakanlar Kurulu toplantısını işaret etmişti..

Sektör temsilcileri alınacak yeni kararları bekliyor