Yurt dışından gelecek olanlar için netlik yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün itibariyle tarifeli uçuşların hangi şartlarda, nasıl yapılacağı, ne zaman başlayacağıyla ilgili net bir yapı, tarih olmadığını kaydetti.

Atakan, “Haziran başında tarifeli uçuşların başlayacağı yönünde iddialar gerçekleri yansıtmıyor” dedi.

Ülkeye girişlerle ilgili üç aşamalı bir yapı öngörüldüğünü, birinci aşamada KKTC vatandaşlarının ülkeye dönmesi olduğunu belirtti, 1 Haziran’dan sonrasını işaret etti.

İkinci aşamada, ülkede ikameti olmayan KKTC vatandaşlarının ülkeye alınmasının söz konusu olacağını, üçüncü aşamanın ise çalışma, öğrenim veya oturma amacıyla burada bulunan, vatandaş olmayan ama yaşam düzenleri KKTC’de olan kişileri kapsayacağını kaydetti.

Atakan, “İkinci ve üçüncü aşama için tarihsel bir planlama henüz yok. Şu anda ilk aşama için nerede, kaç vatandaşımız var, gelenler nerede karantinaya alınacak gibi planlamaları yapıyoruz. Ekonomik tarafını hesaplayabilmek için kaç vatandaşımızın geleceğini net olarak bilmemiz gerekiyor” dedi.