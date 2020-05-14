Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 907’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta bugün yine iki yeni corona virüs akasına rastlandı. Böylelikle toplam sayı 907’ye yükselmiş oldu.

Güney Kıbrıs genelinde son 24 saatte bin 659 test yapıldığı açıklandı. Bugün yeni bir can kaybı olmaması sevindirici. Güney’de bugüne kadar 24 kişi corona virüs nedeniyle can verdi