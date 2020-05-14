ZAYDER fitre bağışı çağrısı yaptı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamada, “Yoksul ve hasta ailelere bir tabak çorba, bir hastaya bez, bir bebeğe mama alarak gönüllere girmek istiyorsanız, derneğimize fitrenizi bağışta bulunarak yardım faaliyetlerimize katkı sağlayabilirsiniz” denildi.

ZAYDER’e fitre bağışı için İş Bankası İş Bankası Şube kodu 6820 Hesap numarası 0505497 İBAN TR 15 0006 4000 0016 8200 5054 97 numaralı dernek hesabının kullanılabileceği veya elden makbuz karşılığı fitre bağışı için Lefkoşa’da 0548 837 23 27 Gazimağusa’da 0533 850 16 52 Girn’de 0548 882 07 79 Güzelyurt ve Lefke’de 0542 882 64 88 numaralı telefonların aranabileceği kaydedildi.