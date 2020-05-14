Halkın Partisi süt bağışı yaptı

Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü, Korona Virüs pandemi sürecinde Gazimağusa Belediyesi’nin ihtiyaçlı ailelere yaptığı yardımlara destek olmak amacıyla, bin adet süt bağışında bulundu. Başkan İsmail Arter, yardımların paketlenip hazırlandığı Mağusa Gelişim Akademisi’nde Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’yle bir araya geldi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, , herkesin siyasetten uzak canla başla çalıştığını, zor günleri aşarken toplum olarak dayanışmanın da önemli olduğunu bu dönemde geliri düşen insanımızın gıda yardımına ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Arter, yapılan yardım için halk adına teşekkür etti.

Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan ise, Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Yönetimi olarak dünyayı saran pandemiyle ülkemizde mücadele edilmesi ve sıkıntılı insanlara destek verilmesi için kendilerinin de katkı koyduklarını ifade ederek, belediyenin yaptığı organizasyondan dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.