Bir rekor daha

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son 6 ayda meydana gelen trafik kazaları sonucumda 24 kişi hayatını kaybederken, aynı zaman diliminde çeşitli suçlardan dolayı 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı.

En çok işlenen trafik suçunun sürat olduğu, ikinci sırayı seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma aldığı belirtildi. Emniyet kemersiz araç kullanma üçüncü sırada yer alırken, bu suçu alkollü araç kullanma izledi.

Trafik Müdürlüğü Trafik ve Araştırma Şube Amiri Müfettiş Serdar Karpuzcu, 2023 yılında ülkede bin 984 trafik kazası meydana geldiğini, bunlardan 24’ünün ölümle, 210 kazanın yaralanmayla, bin 750 kazanın ise hasarla sonuçlandığını aktardı.

Karpuzcu, trafik kazalarının en önemli nedeninin sürat olduğunu belirtti.

Şube Amiri Karpuzcu, denetimlerde 46 bin 529 sürücünün ceza aldığını belirtti. Karpuzcu, cezalarda ilk sırada süratin yer aldığını, ardından ise cep telefonuyla konuşma, emniyet kemersiz ve alkollü araç kullanma geldiğini aktardı.

İki günde 30 sürücüye ceza yazıldı

Bu arada polis ekipleri, bayramın üçüncü ve dördüncü günü trafik denetimlerini sürdürdü.

Cuma ve Cumartesi gecesi 22.00.02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde toplam 2 bin 414 sürücü denetlendi.

Kontroller sonucu; 196’sı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 45'i alkollü içki tesiri altında araç kullanma suçundan rapor edildi. Denetimlerde 5 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlenirken, çeşitli suçlardan toplam 360 sürücüye ceza yazıldı. İki günde toplam 59 araç trafikten men edildi.

Bayram bilançosu: bir ölüm, 24 yaralanma

Polis, dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 38 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı, bayram süresinde önemli bir adli olay yaşanmadı.