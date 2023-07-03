Cezalar caydırıcı değil

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) alkol alan sürücünün ölüme sebebiyet verebileceğinin kabul edilerek, yasaların ona göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Mevcut cezaların alkol alarak araba kullananları caydırmadığı kaza ve ölüm rakamlarında görüldüğüne” işaret eden Dernek, yol güvenliğini sağlamanın devletin asli görevi olduğunu hatırlatarak, alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için ilk adım olarak ivedilikle trafik yasalarında aşırı alkollü sürücüye “caydırıcı cezalar” getirilmesi çağrısında bulundu.

Dernek, alkollü sürüşlerin önlenmesine yönelik 6 maddelik önerilerini de sıralayarak, yetkili makamların bu yönde ivedi çalışmalar başlatmalarını talep etti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yol güvenliğini sağlamak, bilinerek işlenen suçları caydırıcı cezalarla önlemek devletin asli görevidir” ifadeleri kullanıldı.

Avcı, “Alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için ilk adım olarak – hemen- trafik yasalarında aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalarla başlanmalıdır” dedi ve derneğin bu konudaki önerilerini altı madde altında şöyle sıraladı:

“1-Sürücü nefesindeki alkol testinde 100 promil (kanında muadil miktar) üzerinde bulunan durumun Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası kapsamı dışına alınması,

2-Sürücü nefesindeki alkol testinde 100- 150 promil bulunan sürücünün ehliyetine ve arabasına 3 ay el konulması,

3-Sürücü nefesindeki alkol testinde 150 promil üstünde ise, ehliyete el konulması, 3 iş günü içerisinde mahkemeye çıkarılması, arabasına 3 ay süre ile el konulması ve Yol Güvenliği Yasasına göre mahkemenin uygun göreceği cezanın verilmesi,

4-Yasal düzenleme yapılarak, sürücünün göstereceği yerde el konulan araçlara ücret karşılığı belediye tarafından kelepçe takılması,

5-Araç kiralık ise el konulan aracın kiralanan şirketine sürücü tarafından parasının ödenmesi,

6-Alkollü içki servis eden yerlere Kaymakamlıklar satış izni vermeden önce çalışanların sürücülere alkol satışı konusunda kursa alınmaları, müşteriler için alkolmetre bulundurma zorunluğunun getirilmesi.”