Soruşturma bitmedi

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde şüpheli hareketler sergilediği için üzeri aranan ve uyuşturuculu sigara bulunan Pouya Borji hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 23.50 sıralarında Salahattin Sonat Sokak’ta şüpheli görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan ucu yanık sarma sigara bulanarak emare olarak alındığını belirtti

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, emare alınan sigaranın tahlile gönderileceğini belirterek, zanlının, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.