Herkesi şaşırttı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde kız kardeşiyle birlikte denize gitti diye karısını ciddi şekilde darp eden, baldızına da bıçak çeken Hüseyin Yıldırım dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Eşine ve baldızına şiddet uygulayan zanlının olayda kullandığı bıçağın henüz bulunamadığı, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Zanlının 3 gün daha tutuklu kalması talep edilirken, söz hakkı verilen Yıldırım, eşini çok sevdiğini, ailesini korumak istediği için bu şekilde davrandığını söyledi.

Soruşturmayı yürüyen polis memuru, olayın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hüseyin Yıldırım’ın, Gönyeli'de bulunan ikametgahı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının ‘gitme’ dediği halde denize gittiği için eşi F.Y. ile kavga ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının eşinin oturduğu yere doğru soda şişesini savurarak, kırılan cam parçalarının üzerine düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının daha eşinin boğazını sıkarak, karnına tekme attığını, kafasını duvara vurduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının darp esnasında yere düşen eşinin kafasını beton zemine vurduğunu, karnına, kafasına ve koluna tekme atarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis zanlının ayrıca eşine 'Seni öldüreceğim ancak bu şekilde bitecek, beni dinlemiyorsun' diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sol koluna vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Polis, zanlının eşini denize götürdüğü gerekçesiyle baldızı G.Ç.’nin boğazını sıkarak, darp ettikten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü 'seni öldüreceğim, sen benim yuvamı yıktın' diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, sol el yüzük parmağında 4 santim kesi, çenesinde 3 santim çizik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, F.Y. ile G.Ç.’nin doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha hücrede

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, “Ailemi korumak için yaptım, karımı, çocuğumu çok seviyorum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında “yaralama, şiddet kullanma tehditti, ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023, 09:31