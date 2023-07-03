Dondurmada zehir aradı

Lefkoşa’da yaşanan olayda kardeşinin evini basan Güney Çağdaşoğulları’nın yeğeni olan 17 yaşındaki gence bıçak çektiği ve öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının psikolojik sorunlar yaşadığı, doktor kontrolünden geçirileceği belirtilirken, mahkemede konuşan zanlı, “Beni öldürmek istiyorlar, dondurmama zehir koydular” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Güney Çağdaşoğulları’nın 1 Temmuz 2023 tarihinde saat 13.50 sıralarında Lefkoşa’da ikamet eden kardeşi A.Ç.'nin evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının kardeşinin oğlu Ö.M.’ye (E- 17) bıçak çıkarıp gösterip "İki soru soracağım doğru düzgün cevap vermezsen boğazını keseceğim" diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 2 adet çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğunu, ailesinden alınan ifadelerde psikolijk sorunlar yaşadığının öğrenildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, bu aşamada zanlının 3 gün süre tutuklu kalmasını talep etti.

2 kişi biliyor

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, “Buzluğumda bulunan bir kap dondurmanın içerisine zehir koydular. Beni öldürmek istiyorlar. Bu durumu da 2 kişi biliyor, bunların aydınlatılmasını istiyorum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.