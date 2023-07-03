Otopsi yapılacak

Türkiye’nin İstanbul ilinde yaşayan 30 yaşındaki Okan Tiryaki, Kurban Bayramı’nı geçirmek ve balayı yapmak için eşiyle birlikte geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre; bayramdan önce dünya evine giren Tiryaki, eşiyle birlikte hem balayı yapmak hem de bayramı geçirmek için KKTC’ye geldi.

Gönyeli’de bir otele yerleşen Tiryaki çifti, bayramın ilk 3 gününü güzel geçirdi. Ancak önceki gün saat 14.00 sıralarında Okan Tiryaki otel odasında bulunduğu bir esnada aniden rahatsızlandı. Genç adam ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Tiryaki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aslan Ordu’lu olan ancak İstanbul’da yaşayan Tiryaki’nin ölüm nedeninin tespiti için bugün otopsi yapılacağı öğrenildi.