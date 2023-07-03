İlgi ve destek gerekiyor

Güney Kıbrıs’ın Trodos bölgesinde bulunan Platres köyünde düzenlenen Lavanta Festivali büyük ilgi gördü. Son zamanlarda adını Lavanta’yla duyuran, bu nedenle birçok ziyaretçinin ilgisini çeken Platres köyündeki festivale yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Turizm tanıtımlarında yer aldığı için çok sayıda turist ağırlayan köy, adını Lavanta ile daha da güçlendirdi. Bölge halkı Lavanta’dan elde edilen ürünlerinin tanıtımını yaparken, faydalarını anlatan broşürler de yayınladı.

Kuzeyde durum ne?

Kuzey Kıbrıs’ta ise Mevlevi köyü, geçtiğimiz yıllarda Lavanta üretimini başlatmış ve bölge halkına yeni bir gelir kapısı açılmıştı. Bu konuda ilk adımı atan eski muhtar İsmail Ayyıldız, çalışmalarının devam ettiğini ancak yetkililerin destek olması halinde daha güzel işler yapacaklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan Ayyıldız şunları söyledi:

“Muhtar olduğum dönemde kendi imkanlarımla Lavanta’nın gelişmesi, ülke ekonomisine kazandırılması ve tanıtımı için emek verdim. Ancak araya salgın girdi ve pandemi döneminde tanıtımda gerileme oldu. Pandemiden sonra çalışmalarımıza devam ettik ve Lavanta bahçelerimiz hasat dönemlerinde ziyarete açık oluyor. Ancak güneydeki gibi dört dörtlük bir çalışma yok. Bizde de Lavanta Festival olursa çok iyi olur. İnşallah belediyeler ve Turizm Bakanlığı sahip çıkar da daha güzel işler yapabiliriz.”





Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023, 11:05