Kokain analize gönderildi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sürmek için Güney Kıbrıs’tan aldığı 20 gram kokaini ülkeye sokmaya çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Havakan Müsbah ‘uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu’ suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aracının durdurularak, arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının aracında ve üzerinde arama yapıldığını; yapılan aramada pantolonunun cebinde 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı.

Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu poşetin parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

