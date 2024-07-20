Baf Belediyesi, Amerikan senatosunda uzun yıllar Rum Yönetimi’nin sözcüsü gibi davranan ve silah ambargosunun kaldırılmasını sağlayan Robert Menendez’e 2022’de verilen “şehrin altın madalyası” ve “hemşehrilik beratını” geri aldı. Politis gazetesi bu haberi “Anahtarımızı Geri Ver Be…” başlığıyla kullandı.

Baf belediyesi, eski Senatör Menendez’in 16 yolsuzluk olayı nedeniyle mahkum edilmesini gerekçe gösterdi.

Haberi “Anahtarımızı Geri Ver, Be!” başlığıyla öne çıkaran Politis Menendez’e aynı sebeple eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Ortodoks Kilisesi tarafından verilen “III. Makarios Büyük Haç Nişanı”nın da geri alınıp alınmayacağını sordu.

Gazeteye göre Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos Belediye Meclisi’nden önceki gün oy birliği ile geçen “iptal” kararını savunurken, Rum-Yunan “Ortak Savunma Sahası Doktrininin” mimarı eski Yunanistan Milli Savunma Baknaı Akis Çohaçopulos’a da altın anahtar ve berat verdiklerini, silah satışlarından komisyon aldığı anlaşılınca geri aldıklarını hatırlattı.

Gazete Rum yönetiminin ve Yunanistan’ın ABD’deki “hararetli destekçisi ve müttefiki ve Helen dostu” olarak bilinen Menendez’in eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 30 Ağustos 2021’de “III. Makarios Nişanı” ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopous Yeorgios tarafından 24 Ağustos 2023’te “Apostolos Barnabas Altın Nişanı” ile taltif edildiğini hatırlattı.