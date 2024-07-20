3 yılda ortaya çıktı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Fehime Canbolat, 2021 ile 2024 yılları arasında müşteri hesabına yatırılması gereken bir milyon 244 bin TL, 23 bin 805 Euro, 67 bin Sterlin ve 11 bin 526 doları çalmakla suçlanıyor. Canbolat’ın gönüllü ifadesinde suçu kabul ettiği belirtiliyor.

Özel bir bankada meydana gelen vurgun olayıyla ilgili Özkan Derya’nın da tutuklanması, ciddi iddiaları gündeme getirdi.

Banka müdürü Fehime Canbolat, işadamı Özkan Derya’nın kendisini azmettirdiğini söylerken, 15 kişiden ifade alan polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Sahte evrakla 6 milyonu Derya’nın hesabına aktardı

Polis, 2021-2024 tarihleri arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan zanlı Fehime Canbolat’ın Özkan Derya’ya ait çeklerinin ödenmesini sağlamak amacı ile bankanın ana kasasından temin etmiş olduğu paraları sahte banka ödeme emri düzenleyip Derya’ya ait hesaba aktardığını söyledi. Polis, zanlının böylece Derya’nın sahtekarlıkla 6 milyon 298 TL parayı temin etmesine olanak sağladığını belirtti.

Kasadaki açığı kapatmak için yine çaldı

Polis, Fehime Canbolat’ın Özkan Derya’nın teşviki ile yine banka kasasında oluşan açığı kapatmak amacı ile banka müşterilerden hesaplarına yatırmak için nakit olarak almış olduğu toplam bir milyon 244 bin 411 TL, 23 bin 805 Euro, 67 bin 793 Sterlin, 11 bin 526 Doları müşteri hesaplarına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, 5’i müşteri olmak üzere 15 kişiden ifade alındığını, Fehime Canbolat’ın gönüllü ifadesinde suçu Özkan Derya’nın teşvikiyle işlediğini söylediğini belirtti. Özkan Derya’nın ise suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, alınacak ifadeler bulunduğunu ve konunun soruşturulmasını yeni başladığını söyledi. Zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığının bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 3 gün tutukluluk talep etti. Zanlıların avukatları talebe itiraz etmedi. Mahkeme zanların 3’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

