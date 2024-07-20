Duruşma 9 Eylül’de

Güney Kıbrıs’ta tutuklanan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, 9 Eylül tarihinde görüşülmeye başlayacak duruşmaya kadar serbest kalma talebi Rum mahkemesince reddedildi.

Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun iki itiraz gerekçesi öne sürdüğünü kaydeden gazete, Neofitu’nun hukuki tezlerine göre, mahkemenin hatalı mahkûmiyet ihtimalinin olduğuna karar verdiğini iletti.

Gazeteye göre Neofitu mahkemenin, önündeki verileri ve Aykut’un duruşmada hazır bulunması için önerilen alternatif şartları gerektiği gibi değerlendirmediğini de öne sürdü.

İlk itiraz gerekçesi olarak, soruşturma materyallerine göre 73 yaşındaki Aykut’un isnat edilen suçlarla herhangi bir ilgisi bulunmadığını savunan Neofitu, Aykut’un Afik Group ile Dumica Constractions Ltd’yi kurduğunu, ancak hisselerini aranan oğullarından birine devrettiğini savundu.

Gazete avukatın diğer bir itiraz sebebi olarak, Aykut’un serbest kalmasını önerdiği koşulların ağır ceza mahkemesinde bulunmasını sağlayacak ve yargılanma ihtimalini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu ortaya koyduğunu da iletti.

Neofitu’nun, Aykut’un davası görülene kadar Larnaka’daki Yahudi sinagogunda kalacağı konusunda Kıbrıs'ın baş hahamının yazılı taahhüdüne atıfta bulunduğunu kaydeden gazete, her iki itiraz gerekçesinin de reddedildiğini vurguladı.

Gazeteye göre Temyiz mahkemesi ilk itirazla ilgili kararında “mahkemede ifade edilenlere göre, Afik Group’un facebook’taki sayfasında davacının Afik Group’un sahibi olarak belirtildiğini aynı zamanda Aykut’un 7 Haziran 2024 tarihinde tutuklandığı zaman tasarrufunda Dumica Constractions ltd’ye ait kendi adına iki kredi kartı bulunduğunu” belirtti.

Gazete dolayısıyla mahkemenin, ilk itiraz gerekçesinin dayanağı olmadığı sonucuna vardığını belirtti.

İkinci itiraz sebebiyle ilgili mahkemenin Aykut’un Rum Yönetimiyle herhangi bir bağı olmadığı tezini ifade ettiğini kaydeden gazete, mahkemenin kararında Aykut’un Rum Yönetimiyle bağlarının bulunmadığı tespitinin tamamen makul olduğu sonucuna vardığını ekledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili habere “Gasp Zanlısı Sanık Durumunda- İtirazı Reddedildi” başlığıyla yer verdi.