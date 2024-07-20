Gözyaşları sel oldu

Suna ERDEN

Mersin-Taşucu’ndan teslim aldıkları bir kilo uyuşturucu ve 3 silahı tekerlekli sandalyenin akü kutusunda ülkeye sokan 23 yaşındaki Batuhan Ulugünal, annesi Müjde Taşer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisin Girne Turizm Limanında gerçekleştirdiği Nokta Operasyonunda tutuklanan anne ile fiziksel engelli oğlu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada anne ile oğlunun akü kutusu içerisinde 7 ayrı tarihte ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktukları açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda yakalandıklarını belirtti. Polis, limanda yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde 3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca, 3 adet boş şarjör, 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde bir kilo ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti. Polis, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını, aynı gün Narkotik Şubede görevli bir ekip tarafından Girne Şht. Mehmet Kurt Sokakta bulunan ikametgahlarında arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların bir kişinin yönlendirmesi ile tabanca ve uyuşturucuyu Mersin- Taşucu’ndan teslim aldıklarını ayrıca 7 ayrı tarihte ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarını itiraf ettiklerini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, ülkede kalıcı bağları bulunmadığını belirterek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların davaları görülünceye kadar 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



