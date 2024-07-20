Kurye olduğunu kabul etti

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Zincir Operasyonunda bir kilo 100 gram uyuşturucuyla yakalanan Sierra Leone uyruklu Abdul Hakim Seay dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden Abdul Hakim Seay'ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 12.30 sıralarında zanlının ikametgahına gidilerek, mahkeme emriyle arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada yatak bazasının içerisinde 42 ayrı paket halinde bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını, başka bir şahsa vereceğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Şubat 2022 tarihinde ülkeye 60 günlük vizeyle geldiğini, yasal işlem yaptırmadığını, 26 Nisan 2022’den yakalandığı gün olan 9 Temmuz 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşadığını dile getirdi.

Zanlının işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.